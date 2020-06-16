Свой профессиональный праздник отметили белгородские инспекторы ГИМС

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:16:16+03:00

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36 лет исполнилось со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Профессиональный праздник отметили и белгородские инспекторы ГИМС, на счету которых десятки спасенных жизней и предотвращенных трагедий.

На сегодняшний день на службе Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области состоят 15 инспекторов. Возглавляет службу главный государственный инспектор Игорь Чистяков. Инспекторы проводят различные надзорно-профилактические мероприятия, осуществляют регистрацию и техническое освидетельствование маломерных судов, аттестацию судоводителей, техническое освидетельствование пляжей и мест массового отдыха на воде, ежедневно, независимо от времени года, проводят рейды и патрулирования, принимают участие в обеспечении безопасности людей на воде во время проведения праздников и иных мероприятий на акваториях водоемов.

Для оперативной работы у сотрудников МЧС имеется 7 патрульных судов, 3 единицы автомобильной техники и 7 единиц прицепов для перевозки плавсредств. Также, на вооружении сотрудников МЧС имеется квадроцикл и гидроцикл.

Благодаря мастерству и профессионализму инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам предотвращена ни одна трагедия, спасены десятки человеческих жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU