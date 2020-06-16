2020-06-16T10:16:16+03:00
Общество

Свой профессиональный праздник отметили белгородские инспекторы ГИМС

Кто предотвращает трагедии и спасает жизни
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

36 лет исполнилось со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Профессиональный праздник отметили и белгородские инспекторы ГИМС, на счету которых десятки спасенных жизней и предотвращенных трагедий.

На сегодняшний день на службе Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области состоят 15 инспекторов. Возглавляет службу главный государственный инспектор Игорь Чистяков. Инспекторы проводят различные надзорно-профилактические мероприятия, осуществляют регистрацию и техническое освидетельствование маломерных судов, аттестацию судоводителей, техническое освидетельствование пляжей и мест массового отдыха на воде, ежедневно, независимо от времени года, проводят рейды и патрулирования, принимают участие в обеспечении безопасности людей на воде во время проведения праздников и иных мероприятий на акваториях водоемов.

Для оперативной работы у сотрудников МЧС имеется 7 патрульных судов, 3 единицы автомобильной техники и 7 единиц прицепов для перевозки плавсредств. Также, на вооружении сотрудников МЧС имеется квадроцикл и гидроцикл.

Благодаря мастерству и профессионализму инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам предотвращена ни одна трагедия, спасены десятки человеческих жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области в автоавариях пострадало четырнадцать детей-пассажиров
В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике
На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться
Житель Нового Оскола украл с пенсионной карточки матери 330 тысяч рублей
После карантина большинство россиян будут искать подработку
Мэрия Белгорода потратит на такси за полгода 3 миллиона рублей
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей
Свой профессиональный праздник отметили белгородские инспекторы ГИМС
За пять месяцев на белгородских дорогах пострадало 111 пешеходов и погибло шестнадцать
В Старом Осколе подозреваемый в вымогательстве угрожал следователю расправой
В Белгородской области с начала года больше двух тысяч водителей сели за руль подшофе
Белгородская область 1 июля получит новый препарат «Авиафир» для лечения пациентов с COVID-19
Житель Старого Оскола выиграл в рулетку экстази
В поселке Майский Белгородского района COVID-19 заразилась воспитательница детсада
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
Белгородские энергетики устранили в регионе 263 нарушения охранных зон ЛЭП
В Белгородской области за прошедшую неделю на пожарах погибло 3 человека
У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Белгороде произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Белгородской области пограничники изъяли 37 000 пачек контрафактных сигарет
Белгородская галерея имени Виталия Собровина готовит к открытию новую выставку, посвященную медикам
Супругов из Чернянского района Белгородчины суд ограничил в родительских правах
В поселке Борисовка Белгородчины отремонтировали 11 улиц
В Белгороде жители многоэтажек на бульваре Юности не согласны со строительством магазина в их дворе
Какие улицы Белгорода будут отремонтированы в ближайшее время