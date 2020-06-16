В Белгородской области в автоавариях пострадало четырнадцать детей-пассажиров

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:13:31+03:00

На дорогах Белгородской области за полгода один ребенок погиб и 36 получили травмы. Фото: "КП" Архив

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С начала года с участием детей в возрасте до шестнадцати лет в Белгородской области произошло 36 ДТП. На дорогах региона один ребенок погиб и 36 получили травмы. Среди пострадавших – 14 детей-пассажиров.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не пренебрегать требованиями безопасности. Полицейские напоминают, что перевозить детей надо в специальных автокреслах, выбирать которые следует с учетом физиологических особенностей ребенка. За пять месяцев за нарушения правил перевозки несовершеннолетних привлечены к ответственности 3510 водителей. Напомним, штраф за отсутствие специального удерживающего устройства – три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU