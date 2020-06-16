2020-06-16T09:20:23+03:00
Происшествия

За пять месяцев на белгородских дорогах пострадало 111 пешеходов и погибло шестнадцать

В семидесяти случаях попавшие под колеса пересекали проезжую часть по «зебре»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Ночные ДТП унесли жизни тринадцати пешеходов.Ночные ДТП унесли жизни тринадцати пешеходов.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Пешеходы – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. С начала года с их участием на дорогах Белгородской области произошло 121 ДТП. Шестнадцать человек погибли, 111 получили травмы.

Большинство смертельных автоаварий произошло в темное время суток. Ночные ДТП унесли жизни тринадцати пешеходов. Сообщается также, что в 70 случаях попавшие под колеса люди пересекали проезжую часть по «зебре». На нерегулируемых переходах зарегистрировано 52 ДТП.

За пять месяцев сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 8905 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Последние неправильно переходили дорогу 13239 раз. Еще 885 пешеходов привлечены к ответственности за отсутствие световозвращателей.

Полицейские просят водителей быть внимательнее у переходов, не спешить, держать дистанцию, обращать внимание на дорожные знаки и разметку. Пешеходов призывают использовать световозвращающие повязки при движении в темное время суток и, перед тем как ступить на проезжую часть, всегда смотреть по сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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