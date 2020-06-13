Староосколец учил плавать гражданскую жену - и утопил ее ребенка

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:57:54+03:00

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Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления регионального Следкома возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Старого Оскола. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - причинение смерти по неосторожности.

11 июня 2020 года подозреваемый, находясь под шофе, со своей гражданской женой и ее 11-летней дочерью отдыхал на городском пляже Старого Оскола. Обучая женщину плаванию, он стал подтапливать ее. Девочка подплыла к матери и схватила ее за шею. Находясь на глубине, превышающей рост ребенка, подозреваемый окунул обеих под воду, девочка захлебнулась и утонула.

Сейчас подозреваемый задержан, в кратчайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU