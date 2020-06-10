2020-06-10T17:05:19+03:00
Общество

За прыжки на капоте жительница Старого Оскола может отправиться в колонию

Девушка так пыталась привлечь внимание несговорчивого возлюбленного
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении оскольчанки возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.В отношении оскольчанки возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о повреждении автомобиля «Ниссан Альмера» в полицию Старого Оскола обратился 29-летний мужчина. Полицейские подозревают, что к произошедшему причастна 25-летняя поклонница хозяина иномарки.

По предварительным данным, незадолго до происшествия их отношения дали трещину. Мужчина перестал отвечать на звонки подруги. Тогда она пришла мириться к нему домой. Однако возлюбленный дверь не открыл.

- Тогда разгневанная девушка решила попрыгать на припаркованной во дворе иномарке, принадлежащей парню. Выплеснув таким образом эмоции, оскольчанка поспешила скрыться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Ущерб, причиненный автовладельцу, оценили в 65 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества девушке грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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