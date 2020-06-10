В Белгороде полицейские предотвратили сделку по продаже оружия и боеприпасов

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:02:47+03:00

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В ходе операции «Арсенал» полицейские пресекли в Белгороде попытку сбыта оружия. По версии следствия, двое мужчин с целью наживы решили продать найденные ими в заброшенном доме обрез и патроны. Однако сделке помешали сотрудники уголовного розыска.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что изъятый у подозреваемых обрез ружья признан экспертами огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из карабина «Манлихер». Патроны являются боеприпасами к нарезному оружию.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сейчас предполагаемые злоумышленники задержаны. Будут ли они находиться под стражей в период следствия, пока не известно. Однако лишиться свободы на несколько лет у мужчин есть все шансы. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU