2020-06-10T12:48:34+03:00
Общество

В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы

Испуганное животное забралось на высоту 5-го этажа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июня, около 8 часов утра на телефон Службы спасения позвонила взволнованная жительница Старого Оскола. Она сообщила, что в районе дома №25 на улице Свердлова, между 6 и 7 подъездом, высоко на дереве, приблизительно на уровне пятого этажа, сидит и жалобно мяукает кот. Спасателям пришлось снимать перепуганное животное с помощью 30-метровой лестницы.

Неравнодушная женщина попыталась самостоятельно выманить животное, но кот не двигался с места и не мог спуститься. При этом он жалобно мяукал на весь двор. Женщина, убедившись, что самостоятельно ничем не может помочь, обратилась за помощью к спасателям.

На место «происшествия» выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №6. Пожарные установили 30-метровую автолестницу, чтобы подобраться к животному. Испуганного кота огнеборцы благополучно спустили на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple
В Старом Осколе проверили безопасность детских площадок
В Белгороде полицейские предотвратили сделку по продаже оружия и боеприпасов
В ближайшее время в Белгородской области максимальная температура воздуха достигнет 35 градусов
Белгородские взрывотехники уничтожили 3 «привета» далекой войны
В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы
Белгородские энергетики построят сети для подключения ИЖС
Жителя Белгородской области осудили за убийство матери
В Белгороде росгвардейцы предотвратили кражу
В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда
Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение