10 Июнь 2020 2020-06-10T12:48:34+03:00

В Старом Осколе пожарные снимали с дерева кота с помощью 30-метровой лестницы. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июня, около 8 часов утра на телефон Службы спасения позвонила взволнованная жительница Старого Оскола. Она сообщила, что в районе дома №25 на улице Свердлова, между 6 и 7 подъездом, высоко на дереве, приблизительно на уровне пятого этажа, сидит и жалобно мяукает кот. Спасателям пришлось снимать перепуганное животное с помощью 30-метровой лестницы.

Неравнодушная женщина попыталась самостоятельно выманить животное, но кот не двигался с места и не мог спуститься. При этом он жалобно мяукал на весь двор. Женщина, убедившись, что самостоятельно ничем не может помочь, обратилась за помощью к спасателям.

На место «происшествия» выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №6. Пожарные установили 30-метровую автолестницу, чтобы подобраться к животному. Испуганного кота огнеборцы благополучно спустили на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU