В Белгороде у Вечного огня загорелся венок
Огонь ликвидирован до прибытия пожарных
В Белгороде у Вечного огня загорелся венок. Фото ГУ МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:
Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородской области поступило информационное сообщение о пожаре. Возгорание было обнаружено ранним утром, в 6.24, возле памятника Скорбящая мать на Соборной площади Белгорода. На место происшествия приехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, а также спасатели областного центра региона. В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Белгородской области сообщили, что случилось возгорание каркаса венка возле памятника. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.
ИСТОЧНИК KP.RU