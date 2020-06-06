2020-06-06T17:10:52+03:00
Общество

В Белгороде у Вечного огня загорелся венок

Огонь ликвидирован до прибытия пожарных
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде у Вечного огня загорелся венок. Фото ГУ МЧС России по Белгородской областиВ Белгороде у Вечного огня загорелся венок. Фото ГУ МЧС России по Белгородской области
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Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородской области поступило информационное сообщение о пожаре. Возгорание было обнаружено ранним утром, в 6.24, возле памятника Скорбящая мать на Соборной площади Белгорода. На место происшествия приехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, а также спасатели областного центра региона. В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Белгородской области сообщили, что случилось возгорание каркаса венка возле памятника. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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