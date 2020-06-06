2020-06-06T10:21:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины

Жертвами заболевания стали жительницы Яковлевского, Староосколького городских округов и Ракитянского района
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины.В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, скончались сразу три пациентки, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Жертвами COVID-19 стали жители Яковлевского, Старооскольского городских округов и Ракитянского района. С начала пандемии в регионе от опасного заболевания умерли уже 25 человек.

Напомним, что в области по информации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заболело 2695 человек. На госпитализации сейчас находятся 517 человек, из состояние 17 пациентов медики расценивают, как тяжелое, пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала истории заболеваний в регионе выздоровели 1106 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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