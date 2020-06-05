2020-06-05T18:56:47+03:00
Звезды

Белгородцы прочли поэму «Евгений Онегин» онлайн

Марафон прошел накануне Дня рождения светила русской поэзии
Екатерина ПАПАКИНА
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6 июня - День рождения Пушкина.6 июня - День рождения Пушкина.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Студенты, преподаватели, руководители творческих коллективов Белгородского госуниверситета готовились к мероприятию заранее. Онлайн-марафон «Читаем Евгения Онегина», приуроченный к Пушкинскому дню России, состоял из трансляции множества видеороликов: участники мероприятия читали отрывки из бессмертного произведения Александра Сергеевича.

Еще одним дистанционным проектом празднования стал марафон «Я читаю стихи А.С. Пушкина», организованный Центром межкультурной коммуникации вуза. В роли исполнителей здесь выступили иностранные студенты – представители Ирака, Эквадора, Боливии, Туркменистана, Узбекистана и других стран.

Кроме того, молодежь приняла участие в видеофлешмобе по прочтению знаменитого «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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