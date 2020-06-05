Житель Шебекино убил знакомого и... отправился лечиться

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:50:08+03:00

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Следственный отдел по Шебекинскому району следственного управления регионального Следкома собрал доказательства в отношении 41-летнего шебекинца. Они признаны судом достаточными для удовлетворения постановления следствия. но поскольку мужчина страдает психическими расстройствами, в качестве наказания суд направил его на принудительное лечение.

было выяснено, что 21 февраля 2020 года подсудимый на одной из улиц Шебекино встретил своего знакомого, на которого имел старые юношеские обиды. Пройдя за мужчиной в сторону гаражей по улице Генерала Шумилова, он спровоцировал конфликт, во время которого нанес «обидчику» 13 ножевых ранений. 47-летний потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери.

В ходе следствия установлено, что преступник уже проходил курс лечения за убийство. Согласно заключения амбулаторной психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает психическим расстройством. Заболевание не позволяет ему осознавать характер и опасность своих действий, в связи с чем он нуждается в принудительном лечении.

Постановлением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за уголовно-наказуемое деяние в состоянии невменяемости. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU