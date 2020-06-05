На Белгородчине в конкурсе дружелюбного общения победил детский сад «Калинка»

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:51:01+03:00

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В Белгородском институте развития образования состоялась публичная презентация материалов победителя, 4 призеров и 4 лауреатов регионального конкурса дошкольных образовательных организаций области «Кодекс дружелюбного общения». Решением жюри победителем конкурса признан «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» Валуйского городского округа.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В конкурсе, который проводился в течении мая 2020 года, приняли участие 38 дошкольных организаций из 22 муниципальных образований Белгородской области. Организатором выступила кафедра дошкольного и начального общего образования БелИРО и департамент образования Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU