2020-06-05T13:11:22+03:00
Общество

В Белгородской области задержали лже-королеву бензоколонки

По данным полиции, женщина похитила топлива на сумму около 150 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За кражу бензина женщине грозит до двух лет лишения свободы.За кражу бензина женщине грозит до двух лет лишения свободы.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сотрудники старооскольского УМВД раскрыли кражу бензина. В совершении преступления подозревают 26-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, при разводе с мужем она умыкнула выданную супругу на предприятии, где он работал, топливную карту. Используя ее, злоумышленница полгода торговала бензином марки АИ-92, продавая его по привлекательной цене. Ущерб, причиненный организации оценили в сумму около 150 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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