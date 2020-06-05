В Белгородской области задержали лже-королеву бензоколонки

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:11:22+03:00

За кражу бензина женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным полиции, женщина похитила топлива на сумму около 150 тысяч рублей

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Сотрудники старооскольского УМВД раскрыли кражу бензина. В совершении преступления подозревают 26-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, при разводе с мужем она умыкнула выданную супругу на предприятии, где он работал, топливную карту. Используя ее, злоумышленница полгода торговала бензином марки АИ-92, продавая его по привлекательной цене. Ущерб, причиненный организации оценили в сумму около 150 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU