В Белгородской области задержали лже-королеву бензоколонки
Сотрудники старооскольского УМВД раскрыли кражу бензина. В совершении преступления подозревают 26-летнюю местную жительницу.
По предварительным данным, при разводе с мужем она умыкнула выданную супругу на предприятии, где он работал, топливную карту. Используя ее, злоумышленница полгода торговала бензином марки АИ-92, продавая его по привлекательной цене. Ущерб, причиненный организации оценили в сумму около 150 тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу женщине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU