Старооскольцу пришлось объясняться перед судом за комментарии в соцсети

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:58:25+03:00

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Нарушение законодательства выявили сотрудники областного Управления МВД. В одной из соцсетей они обнаружили пользователя, который оставлял к различным публикациям комментарии экстремисткой направленности. В Курской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции пришли к выводу о том, что в них содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, розни по отношению к определенной группе людей.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автора комментариев. Им оказался 38-летний житель города Старый Оскол, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

За возбуждение ненависти и вражды мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей. В полиции отметили, что если мужчина повторно совершит такое же правонарушение, в отношении него будет возбуждено уголовное дело. А это уже чревато лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU