2020-06-05T15:58:25+03:00
Происшествия

Старооскольцу пришлось объясняться перед судом за комментарии в соцсети

Мужчину привлекли к ответственности за возбуждение ненависти и вражды
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
За возбуждение ненависти и вражды оскольчанина привлекли к административной ответственности.За возбуждение ненависти и вражды оскольчанина привлекли к административной ответственности.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Нарушение законодательства выявили сотрудники областного Управления МВД. В одной из соцсетей они обнаружили пользователя, который оставлял к различным публикациям комментарии экстремисткой направленности. В Курской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции пришли к выводу о том, что в них содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, розни по отношению к определенной группе людей.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автора комментариев. Им оказался 38-летний житель города Старый Оскол, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

За возбуждение ненависти и вражды мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 рублей. В полиции отметили, что если мужчина повторно совершит такое же правонарушение, в отношении него будет возбуждено уголовное дело. А это уже чревато лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке
Старооскольцу пришлось объясняться перед судом за комментарии в соцсети
Что делать белгородцам, если они не могут получить одобренные 10 тысяч единовременной выплаты со счета
Большегрузы Лебединского ГОКа – рекордсмены!
В Белгородской области в ДТП погиб житель Тюменской области
В Белгородской области экс-налоговик похитил 46 миллионов рублей из бюджета
В Белгороде в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Самарской области
В Белгородской области задержали лже-королеву бензоколонки
Прохудившуюся крышу школы в Рождествено Валуйского округа отремонтируют
Воронежец пытался устроиться на предприятие в Старом Осколе по поддельному документу
Детям-сиротам Нового Оскола вручили ключи от квартир
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Где и во сколько перекроют движение в Белгороде
Белгородцу не поменяли права из-за поддельной медицинской справки
В Алексеевском городском округе застолье закончилось поножовщиной
Шебекинский дуб всем дубам дуб!
Белгородские спасатели вышли на пляжи
Купить права в Ровеньском районе теперь не получится