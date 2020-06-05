Детям-сиротам Нового Оскола вручили ключи от квартир

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:30:36+03:00

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Новоселы Нового Оскола - дети-сироты получили квартиры в новостройке проекта «Новая Жизнь». Подарки и ключи восьми новоселам вручили глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев, сообщила пресс-служба администрации.

Глава муниципалитета отметил, что с сегодняшнего дня у ребят появляется собственный дом, где будут реализовываться мечты и где обязательно должно поселиться счастье.

От лица виновников торжества слова благодарности руководству области и округа за внимание и такой значимый подарок выразила новосел Алина Железцова и пригласила посмотреть новую квартиру.

За период действия программы в Новооскольском городском округе более девяноста жителей округа из категории детей-сирот получили собственное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU