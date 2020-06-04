Белгородцу не поменяли права из-за поддельной медицинской справки
По данным полиции, 62-летний житель Белгородского района предоставил МРЭО ГИБДД для замены водительского удостоверения подозрительную медицинскую справку. Подлинность этого документа сразу же вызвала сомнения у сотрудников полиции. Эксперты подтвердили их подозрения. Справка оказалась поддельной.
- В замене прав мужчине было отказано. Он признался, что медицинское учреждение не посещал, а готовую справку приобрел у неизвестных, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое преступление – год лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU