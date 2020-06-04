2020-06-04T19:19:49+03:00
Общество

Белгородцу не поменяли права из-за поддельной медицинской справки

Водитель к тому же стал фигурантом уголовного дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело.В отношении водителя возбуждено уголовное дело.Фото: "КП" Архив
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По данным полиции, 62-летний житель Белгородского района предоставил МРЭО ГИБДД для замены водительского удостоверения подозрительную медицинскую справку. Подлинность этого документа сразу же вызвала сомнения у сотрудников полиции. Эксперты подтвердили их подозрения. Справка оказалась поддельной.

- В замене прав мужчине было отказано. Он признался, что медицинское учреждение не посещал, а готовую справку приобрел у неизвестных, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое преступление – год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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