Прохудившуюся крышу школы в Рождествено Валуйского округа отремонтируют

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:01:49+03:00

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В средней общеобразовательной школе села Рождествено Валуйского городского округа ремонтируют крышу. Работы проводятся по региональной программе капитальных вложений Белгородской области и плавно перейдут на крышу детского сада. Подрядчиком выступил ООО «Строй-Инвест».

На сегодняшний день уложено 60% гидроизоляции на крыше школы, сверху несколько слоев утеплителя и финишный материал. Полный объем работы планируется завершить в этом году в августе, сообщает пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU