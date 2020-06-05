Прохудившуюся крышу школы в Рождествено Валуйского округа отремонтируют
Работы плавно перейдут на ремонт кровли детского сада
Прохудившуюся крышу школе села Рождествено Валуйского округа отремонтируют. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В средней общеобразовательной школе села Рождествено Валуйского городского округа ремонтируют крышу. Работы проводятся по региональной программе капитальных вложений Белгородской области и плавно перейдут на крышу детского сада. Подрядчиком выступил ООО «Строй-Инвест».
На сегодняшний день уложено 60% гидроизоляции на крыше школы, сверху несколько слоев утеплителя и финишный материал. Полный объем работы планируется завершить в этом году в августе, сообщает пресс-служба администрации Валуйского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU