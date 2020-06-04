Шебекинский дуб всем дубам дуб!

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:21:57+03:00

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Шебекинский дуб-долгожитель участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2020» под счастливым №7. Белгородскому дереву 205 лет, оно растет в селе Дмитриевка Купинского сельского поселения Шебекинского городского округа. Сейчас за белгородское дерево отдано меньше 1% голосов. Каждый житель области может поддержать родной дуб, проголосовав за него.

Голосование продлится до 1 октября. Всего в нем участвует 12 уникальных исторических деревьев из разных субъектов Российской Федерации. Победитель конкурса будет представлять нашу страну в международном конкурсе «Европейское дерево года». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

ИСТОЧНИК KP.RU