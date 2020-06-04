Белгородские спасатели вышли на пляжи

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:09:33+03:00

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Белгородские спасатели готовы к летнему сезону. В преддверии лета служба спасателей пополнилась 32 новыми сотрудниками с опытом работы. Все они прошли обучение и специальную подготовку, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

В течение мая на занятиях, которые проводили сотрудники учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, спасателей учили, как проводить поисково-спасательные работы, оказывать первую помощь пострадавшим. Большое время во время обучения уделялось практическим занятиям по спасению утопающих.

К своим непосредственным обязанностям спасатели приступили 1 июня. Дежурства — ежедневные, с 9 до 21 часа на берегах Северского Донца, на Везелке и на Перкарьере. При этом пляжи пока закрыты для посещений из-за распространения коронавирусной инфекции, да и холодное начало лета пока не располагает к купанию .

ИСТОЧНИК KP.RU