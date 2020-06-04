2020-06-04T17:09:33+03:00
Общество

Белгородские спасатели вышли на пляжи

В преддверии лета служба спасателей пополнилась 32 новыми сотрудниками с опытом работы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские спасатели вышли на пляжи. Фото пресс-службы мэрии Белгорода.Белгородские спасатели вышли на пляжи. Фото пресс-службы мэрии Белгорода.
Изменить размер текста:

Белгородские спасатели готовы к летнему сезону. В преддверии лета служба спасателей пополнилась 32 новыми сотрудниками с опытом работы. Все они прошли обучение и специальную подготовку, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

В течение мая на занятиях, которые проводили сотрудники учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, спасателей учили, как проводить поисково-спасательные работы, оказывать первую помощь пострадавшим. Большое время во время обучения уделялось практическим занятиям по спасению утопающих.

К своим непосредственным обязанностям спасатели приступили 1 июня. Дежурства — ежедневные, с 9 до 21 часа на берегах Северского Донца, на Везелке и на Перкарьере. При этом пляжи пока закрыты для посещений из-за распространения коронавирусной инфекции, да и холодное начало лета пока не располагает к купанию .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцу не поменяли права из-за поддельной медицинской справки
В Алексеевском городском округе застолье закончилось поножовщиной
Шебекинский дуб всем дубам дуб!
Белгородские спасатели вышли на пляжи
Купить права в Ровеньском районе теперь не получится
Талантливые дети Старого Оскола получат именные стипендии губернатора
В Белгороде пляжи и места массового отдыха обрабатывают против клещей
Под Белгородом пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»
В Белгородской области действует особый противопожарный режим
В Белгороде начальник дистанции гражданских сооружений осужден за взятку
Для белгородских бездомных собак оборудовали просторные «зимние» и «летние» вольеры
Обновленный корпус Ютановского агромеханического техникума открылся в Волоконовском районе
В Белгородском районе ликвидируют последствия урагана
Житель Старого Оскола за один час совершил четыре грабежа и разбой
Белгородская пенсионерка поблагодарила участкового за то, что не позволил пожару добраться до ее дома
Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»
Белгородские судебные приставы взыскали в пользу ребенка компенсацию за ДТП
Белгородцы выбирают телефонные номера с четверками
Сотрудники МЧС прошлись по зданию Белгородского юридического университета со спецоборудованием
«Открытие» дарит премиальным клиентам скидку на страховые программы
Все белгородцы, поступающие на плановую госпитализацию, будут обязаны пройти тестирование на COVID-19,
22-летний белгородец проведет два с половиной года в колонии за бодание с сотрудником ДПС
Лебединский ГОК поздравил коллектив с праздником
День защиты детей в Яковлевском городском округе Белгородчины принес малышам вкусные подарки
Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли