2020-06-03T18:24:43+03:00
Общество

Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства»

Онлайн-акция стартовала накануне Дня защиты детей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства».Белгородские росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства».Фото: "КП" Архив
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Онлайн-акцию «Росгвардия. Книги детства», которая стартовала накануне Международного дня защиты детей, поддержали сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках акции росгвардейцы вместе с детьми рассказывают в видео-формате о своих любимых детских книгах, читают наиболее запомнившиеся отрывки рассказов, сказок, стихов. Проект поддержали известные актеры и поэты, деятели культуры. Они наравне с правоохранителями читали отрывки из любимых детских литературных произведений.

В своем видеообращении военнослужащая Управления Росгвардии по Белгородской области лейтенант Ксения Шевченко, которая вместе с сыном Степаном прочитала строки из сказки Александра Пушкина, подчеркнула:

- Дети наполняют смыслом нашу жизнь, и мы, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области хотим, чтобы каждый ребенок был здоров и счастлив.

Сотрудница Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области старший лейтенант полиции Элина Ходак вместе со своей сестрой прочитала отрывок из художественного произведения Вильгельма Гауфа «Карлик Нос», а представительница белгородского ОМОН майор полиции Анастасия Дмитракова вместе со своим сыном Артемом прочли строки из сказки «Петушок – Золотой гребешок».

Акция проходит в видео-формате с 1 по 8 июня и приурочена к Международному дню защиты детей.

Все видеоролики проекта будут опубликованы на официальных страницах Росгвардии в социальных сетях под единым хэштегом #РосгвардияКнигиДетства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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