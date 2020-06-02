Белгородские росгвардейцы в рамках операции «Мак-2020» выявили 6 очагов дикорастущей конопли

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:32:39+03:00

Только на территории Белгорода было обнаружено более 150 кустов растения, содержащего наркотик

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В ходе первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области выявили пять очагов наркотикосодержащих растений на территории Белгорода и еще один очаг на территории Прохоровского района. Более 150 кустов дикорастущей конопли были обнаружены на территории Белгорода. Еще один очаг выявили на пустыре в районе хутора Грушки-Вторые Прохоровского района. Там правоохранители обнаружили 17 кустов аналогичного растения.

При этом каких-либо признаков культивирования конопли обнаружить не удалось. Наркотикосодержащие растения были уничтожены в присутствии участкового и понятых.

ИСТОЧНИК KP.RU