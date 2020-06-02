2 Июнь 2020 2020-06-02T13:33:42+03:00

Об этом шел разговор во время рабочего часа у губернатора

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О том, как вернуться домой 260 белгородцам, которые находятся за границей, шел разговор во время рабочего часа у губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Секретарь Совета безопасности региона Олег Мантулин доложил, что домой смогли вернуться уже 92 гражданина, но еще 260 остаются за границей.

Во время рабочего часа подчеркивалось, что для того, чтобы попасть домой, в Россию, граждане должны оставить свое обращение о возвращении в РФ на портал Госуслуг. На данный момент властями Белгородской области прорабатываются варианты возвращения в Россию оставшихся белгородцев, в том числе за счет постоянного взаимодействия глав муниципалитетов с родственниками, которые находятся за рубежом граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU