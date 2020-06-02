2020-06-02T14:34:59+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области вырастил на своем приусадебном участке плантацию конопли

Собрать «урожай» мужчине помешали оперативники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Жителю Белгородской области грозит до 8 лет тюрьмы.Жителю Белгородской области грозит до 8 лет тюрьмы.Фото: "КП" Архив
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В Яковлевском городском округе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили на приусадебном участке местного жителя целую плантацию конопли. По данным полиции, 61-летний мужчина в течение двух месяцев выращивал запрещенные растения. Всего полицейские изъяли у него 1655 кустов дурманящей травы.

Как сообщила старший следователь территориального ОМВД Ксения Чертыкова, за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений в особо крупном размере в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что 26 мая на территории региона стартовала операция «Мак-2020». В рамках профилактического мероприятия правоохранители будут усиленно работать над пресечением фактов незаконного оборота наркотиков, прежде всего растительного происхождения, а также ликвидацией очагов произрастания запрещенных растений. О наркопритонах, ставших известными фактах незаконного сбыта и хранения наркотических средств, а также местах произрастания с конопли и мака белгородцев просят информировать полицию по телефонам 02 или 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

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