В день урагана на белгородских дорогах произошло три ДТП

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:37:59+03:00

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В первый день лета в Белгороде и на окраинах города свирепствовал ураган. Большинство водителей, видимо, прислушались к советам Госавтоинспекции воздержать от поездок в непогоду. К счастью, обошлось без смертельных автоаварий и большого количества ДТП с пострадавшими.

За сутки на дорогах региона получили травмы три человека. Два из них в Старом Осколе. На проспекте Губкина под колеса «Датсуна» попала 73-летняя женщина. По данным полиции, она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Еще одна автоавария произошла в городе на улице Надежды. По предварительным данным, 21-летний водитель «Шевроле» сбил на «зебре» 58-летнюю женщину.

В Волоконовском районе на трассе «Верхние Лубянки – Борисовка – Тишанка» 54-летний водитель «пятнадцатой» слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. По предварительным данным, причиной ДТП стала слишком высокая скорость. В результате автомобилист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU