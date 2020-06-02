20-летний белгородец обвиняется в убийстве матери

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:24:42+03:00

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0 мая 2020 года в Чернянке разыгралась трагедия. 20-летний парень, являясь инвалидом с детства по психическому заболеванию, в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей матерью. Она упрекала сына в злоупотреблении спиртным, а тот, разозлившись на постоянные упреки, схватил нож и трижды ударил им мать в грудь и живот. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Новооскольский межрайонный следственный отдел возбуждил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Чернянки по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. в настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие возбудило перед судом ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU