Деньги белгородки, потерявшей сим-карту, утекли в Ленинградскую область вместе с абонентским номером

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:07:03+03:00

В ходе служебной командировки полицейские задержали по подозрению в краже 18-летнюю девушку

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С заявлением о пропаже 8 тысяч с банковской карты в Вейделевский отдел полиции обратилась 44-летняя жительница Вейделевского района. Выяснилось, что женщина потеряла свою сим-карту, к которой был привязан мобильный банк.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленницы. В краже денег со счета подозревают 18-летнюю жительницу Ленинградской области. Полицейские задержали ее в ходе служебной командировки.

По версии следствия, девушка стала абонентом, которому перепродали ставший невостребованным номер жительницы Вейделевского района. Получив СМС-уведомление о поступлении денег, она перевела их на свой счет. Незаконная операция может ей стоить шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU