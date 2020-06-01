В Старом Осколе задержаны предполагаемый сбытчик наркотиков и его клиент

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:46:29+03:00

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В Старом Осколе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков перекрыли канал сбыта марихуаны. По подозрению в распространении смертоносной «травы» оперативники задержали 58-летнего мужчину. В пресс-службе УМВД области сообщили, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в этой же сфере.

В ходе обыска в квартире злоумышленника и принадлежащем ему подвале полицейские обнаружили и изъяли больше двух килограммов марихуаны. По предварительным данным, запас мужчина сделал прошлым летом, собрав в поле дикорастущую коноплю. Оперативники не сомневаются, что наркотики предназначались для последующего сбыта. Одного из покупателей им удалось задержать. Им оказался 43-летний мужчина, который приобрел у старооскольца 20 граммов дурман-травы.

Уголовные дела возбуждены в отношении обоих. Главный фигурант за незаконный оборот наркотиков рискует лишиться свободы на 15 лет. Его клиенту за хранение марихуаны грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU