Почтовики будут доставлять лекарства в белгородские аптеки

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:43:59+03:00

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Почтовики России займутся доставкой лекарств и других товаров аптечного ассортимента по стране и, конечно, по Белгородской области. В планах – до конца года охватить более чем 9000 аптек. Для того, чтобы этого достигнуть, будет выстроено партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. Такое взаимодействие позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.

Отметим, что сейчас речь идет о доставке до аптечного пункта. В перспективе прорабатывается вариант бесконтактной курьерской доставки лекарств от аптеки до конечного покупателя. Также будет обеспечено выполнение требований к упаковке, включая герметичность, в соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. При доставке будет использоваться оборудование, обеспечивающее поддержание температурного режима, который необходим при транспортировке термолабильных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU