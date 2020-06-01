2020-06-01T09:43:59+03:00
Общество

Почтовики будут доставлять лекарства в белгородские аптеки

В планах компании также заняться доставкой заказов непосредственно жителям региона
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Почтовики России займутся доставкой лекарств и других товаров аптечного ассортимента по стране и, конечно, по Белгородской области. В планах – до конца года охватить более чем 9000 аптек. Для того, чтобы этого достигнуть, будет выстроено партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. Такое взаимодействие позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.

Отметим, что сейчас речь идет о доставке до аптечного пункта. В перспективе прорабатывается вариант бесконтактной курьерской доставки лекарств от аптеки до конечного покупателя. Также будет обеспечено выполнение требований к упаковке, включая герметичность, в соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. При доставке будет использоваться оборудование, обеспечивающее поддержание температурного режима, который необходим при транспортировке термолабильных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24