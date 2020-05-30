Белгородская детская областная клиническая больница получит медицинское и бытовое оборудование

30 Май 2020 2020-05-30T15:22:44+03:00

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В честь Международного дня защиты детей Благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» пожертвует для онкогематологического отделения детской областной клинической больницы медицинское оборудование: штативы для капельниц и волюметрический инфузионный насос; два холодильника и две электроплиты на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

«Детям, которые проходят лечение от онкозаболеваний, нужно долгое время находиться в больнице. Курс лечения в среднем длится восемь-десять месяцев. Весь этот путь вместе с ребёнком проходят и родители. Очень важно, чтобы в это время они чувствовали себя максимально комфортно», – рассказывает председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Штативы для капельниц незаменимы для проведения медицинских манипуляций. Волюметрический насос обеспечивает контролируемое введение лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту.

ИСТОЧНИК KP.RU