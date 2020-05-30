В поселке Красная Яруга Белгородчины появится детская площадка и спортивный городок

30 Май 2020 2020-05-30T17:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В административном центре Краснояружского района Белгородской области в микрорайоне "Дпльневосточный" появится новая зона отдыха. Строители уже начали работы. Территорию площадью более 1 гектара разделят на три функциональные зоны: детскую, спортивную и зону тихого отдыха. Здесь планируют построить детскую игровую площадку и спортивный городок.

В зоне отдыха также установят перголу с вертикальным озеленением, площадку с уличными тренажерами для занятий воркаутом, велопарковку, установить уличное торшерное освещение, построить гравийные и пешеходные дорожки, также произвести озеленение территории.

Всего на обустройство объекта выделено около 5 млн рублей, - это средства из федерального, областного и местного бюджетов. Работы планируют завершить к концу лета, сообщила пресс-служба администрации Краснояружского района.

ИСТОЧНИК KP.RU