Век бани не видать: пойдут ли белгородцы париться

30 Май 2020 2020-05-30T13:00:29+03:00

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Безусловно, противостояние эпидемии коронавируса - долг каждого сознательного гражданина. Маски и перчатки стали привычным атрибутом обывателя. Но подлый Covid вмешался и в святую святых - русскую баньку. При этом рекомендации по организации работы бань и саун в условиях коронавируса, обнародованные на сайте одного из районов Белгородчины, вряд ли вызовут желание эти самые бани с саунами посещать.

Походы в эти заведения у русского человека ассоциируются не только с мытьем, но и расслаблением. Захочется ли начинать отдых с "входного фильтра для посетителей с контролем температуры тела" и подробным отчетом о контактах/неконтактах с заболевшими коронавирусом?

При этом в банях также действует ставший привычным закон "соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра", а еще запрет использовать купели и бассейны. Вне табу остались только кадушки с ледяной водичкой.

Посетителям рекомендуется приносить с собой упакованные холодные и горячие напитки и запрещено употреблять принесенные пищевые продукты. А если учесть, что в любой момент может нагрянуть проверка соблюдения всех рекомендаций... В общем, париться или не париться - остается открытым вопросом, тем более, что и пообнищало наше непареное население основательно.

ИСТОЧНИК KP.RU