29 Май 2020 2020-05-29T19:22:11+03:00

Почему массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Белгородской области возможно только во второй половине лета. Фото: "КП" Архив

В региональном правительстве говорят, что Белгородчина может быть включена в пул областей на тестирование только в средине лета

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Массовое тестирование на антитела к COVID-19 белгородские власти планируют во второй половине лета. Об этом на ежедневном брифинге заявила заместитель губернатора области Наталия Зубарева. Она отметила, что Белгородская область, скорее всего, будет включена в пул регионов, где масштабное тестирование на антитела к COVID-19 запланировано на вторую половину лета.

Наталья Зубарева подчеркнула, что исследования на популяционный иммунитет будут проводиться в нескольких регионах России. Исследования помогут понять, на каком уровне находится иммунная система населения, насколько она защищает человека от вирусной инфекции и позволит выстроить стратегию работы отрасли здравоохранения на перспективу.

Сейчас такое тестирование проводить рано, утверждают в правительстве области. Еще не время, заболеваемость должна пойти на спад. Только тогда исследование даст объективную картину о популяционном иммунитете белгородцев и россиян в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU