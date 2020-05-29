Почему массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Белгородской области возможно только во второй половине лета
Массовое тестирование на антитела к COVID-19 белгородские власти планируют во второй половине лета. Об этом на ежедневном брифинге заявила заместитель губернатора области Наталия Зубарева. Она отметила, что Белгородская область, скорее всего, будет включена в пул регионов, где масштабное тестирование на антитела к COVID-19 запланировано на вторую половину лета.
Наталья Зубарева подчеркнула, что исследования на популяционный иммунитет будут проводиться в нескольких регионах России. Исследования помогут понять, на каком уровне находится иммунная система населения, насколько она защищает человека от вирусной инфекции и позволит выстроить стратегию работы отрасли здравоохранения на перспективу.
Сейчас такое тестирование проводить рано, утверждают в правительстве области. Еще не время, заболеваемость должна пойти на спад. Только тогда исследование даст объективную картину о популяционном иммунитете белгородцев и россиян в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU