Белгородские оперативники задержали «наркоботаников»

29 Май 2020 2020-05-29T18:26:15+03:00

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С наступлением весны полевые работы начинаются не только у аграриев. Запасы на зиму заготавливают и любители «дурман-травы». Задача сотрудников полиции – помешать горе-ботаникам собрать урожай. С этой целью ежегодно проводится операция «Мак». И хотя она стартовала совсем недавно - 26 мая, первые результаты уже есть.

В Губкинском городском округе оперативники задержали 30-летнего мужчину, который возделывал грядки с коноплей посреди кукурузного поля. Полицейские насчитали 22 куста запрещенного растения, которые тут же изъяли. Местный житель уверял, что выращивал его исключительно для себя. Впрочем, пагубное пристрастие подтвердило наличие дома у губкинца специальных курительных приспособлений.

А у жителя Шебекинского городского округа конопляную плантацию обнаружили на приусадебном участке. На делянке у 35-летнего мужчины колосились 40 кустов запрещенного растения.

За незаконное культивирование наркотикосодержащих растений жителям Белгородской области грозит уголовное наказание. Статьей предусмотрено до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU