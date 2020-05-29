Жителя Волоконовского района Белгородчины осудили за попытку подкупа должностного лица

29 Май 2020 2020-05-29T14:29:12+03:00

Полицейский от взятки отказался и сообщил о подкупе в дежурную часть

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62-летний житель Волоконовского района будет отвечать за попытку подкупа полицейского. Полицейский взятку не взял, а о попытке подкупа сообщил в дежурную часть.

Собранные Валуйским межрайонным следственным доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Волоконовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).

Во время проведения следствия и суда было установлено, что 17 марта 2020 года 62–летний подсудимый пытался передать 12 тысяч рублей сотруднику ОМВД России по Волоконовскому району. Взамен он рассчитывал, что его не привлекут к административной ответственности за то, что управлял автомобилем без прав. Права управлять транспортным средством его лишили накануне. От получения денег сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Суд назначил жителя Волоконовского района наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU