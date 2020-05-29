2020-05-29T13:01:34+03:00
Звезды

Дом ремесел Белгородского района приглашает на виртуальное знакомство с искусством

Выставки картин и керамики можно посетить он-лайн
Ирина ТАРАСОВА
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Дом ремесел Белгородского района приглашает на виртуальное знакомство с искусством. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаДом ремесел Белгородского района приглашает на виртуальное знакомство с искусством. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Несмотря на ограничительные меры, районные учреждения культуры продолжают функционировать, но в новом формате. Дом ремесел Белгородского района имени Пупыниной по-прежнему организует выставки, только теперь в режиме онлайн. Среди них выставки картин и керамики.

Например, юные художники кружка «Радуга» совершенствуют свои художественные навыки на дому. Работы, которые ребята присылают, стали основой виртуальной выставки под говорящим названием «Сидим дома и рисуем, сообщает пресс-служба администрации района.

Еще одна экспозиция, представленная в формате онлайн, носит название «Пролески весны» и порадует посетителей буйством красок и нежностью распустившихся на холстах цветов. Кроме того, желающих приглашают совершить виртуальную экскурсию по выставке «Сказочная керамика Анны Смородиной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дом ремесел Белгородского района приглашает на виртуальное знакомство с искусством
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