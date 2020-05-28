МЧС России по Белгородской области предостерегает от новых уловок мошенников

28 Май 2020 2020-05-28T17:58:14+03:00

МЧС России по Белгородской области предостерегает от мошенников. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

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Во время карантина по предупреждению COVID-19 участились случаи мошеннических действий. Основные уловки сводятся к ложному информированию о предстоящей проверке. В группу риска попадают представители бизнеса, на которых Ккассическая фраза «К вам едет ревизор!» до сих пор действует безотказно.

Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий.

«Мошенники действуют быстро и нахраписто – у людей, как правило, нет времени обдумать решение и распознать мошенников», - рассказывает Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Представляясь сотрудниками МЧС, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение мнимую помощь в закрытии вопросов по выявленным нарушениям. Представители бизнес-структур идут на поводу, отдавая деньги и сувениры за смягчение требований псевдопроверки.

Лучший способ избежать ловушек – зайти на официальный сайт МЧС России, где размещена информация о должностных лицах. МЧС информирует: проведение надзорных мероприятий проводится по согласованию с прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU