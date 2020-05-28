В Белгороде онлайн пройдет парад Добрых Волшебников

28 Май 2020 2020-05-28T19:12:28+03:00

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Парад Добрых Волшебников в Белгороде пройдет 1 июня. Организаторы праздника БРОО «Святое Белогорье против детского рака» пригласили белгородцев и всех активных граждан присоединиться и поддержать детей с тяжелыми заболеваниями. Для этого необходимо придумать запоминающийся костюм, сфотографироваться или записать видеоролик, перейти по ссылке: https://sluchaem.ru/group/magicpeople и нажать кнопку «принять участие».

А если вы хотите победить в конкурсе костюмов, надо немного постараться и собрать максимальное количество голосов. Один голос равен одному рублю. Руководитель благотворительной организации Евгения Кондратюк рассказывает: «В прошлом году мы шли парадом по главным улицам Белгорода, пели песни, развлекались и помогали детям. Так должно было быть и в этом году, но коронавирус изменил все. Мы же не унываем и объявляем Парад добрых волшебников Онлайн. Участвовать можно не выходя из дома, находясь в любой точке мира».

Если вы хотите принять участие в событии, напишите в группу Вконтакте БРОО «Святое Белогорье против детского рака», организаторы расскажут обо всех тонкостях регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU