2020-05-28T16:48:07+03:00
Общество

Когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров

Неудобства ожидают жителей региона в первой половине июня
Ирина ТАРАСОВА
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Когда в Белгородском области погаснут экраны телевизоров.Когда в Белгородском области погаснут экраны телевизоров.Фото: "КП" Архив
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Об остановках эфирного телевещания на территории Белгородской области сообщили в пресс-служба губернатора и правительства региона. Неудобства белгородцев, связанные с отключением вещания, ожидают в первой половине июня. В это время будут проводиться технические работы в зоне телевещания в Новооскольском, Старооскольском, Валуйском городских округах, а также в Волоконовском, Корочанском, Ровеньском Белгородском районах и в Белгороде.

Так, с 3 по 5 июня погаснут экраны телевизоров в селе Старая Безгинка Новооскольского городского округа (с 9:00 до 16:00). В эти же дни, а также 8 и 9 июня – в Волоконовке (с 9:00 до 16:00).

8 июня отключат вещание в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках (с 2:00 до 11:00), 8 и 9 июня — в Короче (с 9:00 до 16:00). 8, 9 и 10 июня — в Старом Осколе (с 10:00 до 18:00). Не смогут с 9 до 16.00 смотреть телевизоры 11 июня в Ивановке Ровеньского района.

В пресс-службе отмечают, что время проведения технических работ могут повлиять погодные условия. В этом случаи они будут отменены или перенесены на другие даты и время. Белгородцев просят с пониманием отнестись в проводимым работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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