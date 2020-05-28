2020-05-28T15:06:16+03:00
Общество

В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока

Общий вес выданных крупногабаритных грузов составил почти 7,5 тонн
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока. Фото из открытых источников.В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

С января по май 2020 года белгородские почтовики выдали 87 крупногабаритных почтовых отправлений, среди них – 5 мотоциклов из Владивостока. В прошлом году выданных мотоциклов было более 10 штук. Их из Владивостока заказывают белгородские байкеры, которые в свободное время предпочитают пользоваться именно этим видом транспорта. Общий вес выданных крупногабаритных грузов составил почти 7,5 тонн.

Среди крупногабаритных товаров чаще всего встречаются мебель, бытовая техника и запчасти для автомобилей. Мотоциклы также не редкость.

За этот же период из Белгородской области отправились в другие регионе крупногабаритные товары общим весом более 6 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока
Белгородцы стали чаще подключать видеосервис Wink от «Ростелекома»
На пожаре в Валуйском горокруге Белгородчины погиб мужчина
Проект белгородских студентов получил грант
Белгородские росгвардейцы присоединились к онлайн-акции «Последний звонок»
Праздничный концерт ко Дню пограничника увидеть онлайн смогут все белгородцы
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
В Белгородской области на коронавирусную инфекцию обследовано 50 377 человек
В Белгородской области энергетики завершают первый этап создания активно-адаптивной сети
Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины
О плановом отключении электричества абонентов будет оповещать робот-оператор
Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа
Белгородцев просят поддержать юную землячку на конкурсе «Полицейские Дядя Степа»
Полицейские накрыли наркопритон в одном из общежитий Белгорода
Инженеров, проектировщиков и ученых растят в Губкине Белгородской области
В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер
Белгородские оперативники раскрыли очередную кражу денег из банкомата
Работы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня
В Белгороде представят выставку, посвященную Юбилею Победы
Староосколец подозревается в краже укрытия у пейнтболистов
В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса
31-летний белгородец ответит за смерть приятеля в ходе пьяных разборок
Белгородская организация выплатила 6-кратную сумму долга