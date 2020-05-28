В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока
С января по май 2020 года белгородские почтовики выдали 87 крупногабаритных почтовых отправлений, среди них – 5 мотоциклов из Владивостока. В прошлом году выданных мотоциклов было более 10 штук. Их из Владивостока заказывают белгородские байкеры, которые в свободное время предпочитают пользоваться именно этим видом транспорта. Общий вес выданных крупногабаритных грузов составил почти 7,5 тонн.
Среди крупногабаритных товаров чаще всего встречаются мебель, бытовая техника и запчасти для автомобилей. Мотоциклы также не редкость.
За этот же период из Белгородской области отправились в другие регионе крупногабаритные товары общим весом более 6 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU