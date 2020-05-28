28 Май 2020 2020-05-28T15:06:16+03:00

В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока. Фото из открытых источников.

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С января по май 2020 года белгородские почтовики выдали 87 крупногабаритных почтовых отправлений, среди них – 5 мотоциклов из Владивостока. В прошлом году выданных мотоциклов было более 10 штук. Их из Владивостока заказывают белгородские байкеры, которые в свободное время предпочитают пользоваться именно этим видом транспорта. Общий вес выданных крупногабаритных грузов составил почти 7,5 тонн.

Среди крупногабаритных товаров чаще всего встречаются мебель, бытовая техника и запчасти для автомобилей. Мотоциклы также не редкость.

За этот же период из Белгородской области отправились в другие регионе крупногабаритные товары общим весом более 6 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU