Белгородцы стали чаще подключать видеосервис Wink от «Ростелекома»

28 Май 2020 2020-05-28T13:53:20+03:00

С начала года число пользователей цифровой платформы увеличилось в 20 раз

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Отмечен также значительный рост мобильных пользователей, установивших это приложение на свои устройства. Положительной динамике подключений способствовал новый тариф «Трансформер».

- Видеосервис Wink "Ростелекома" запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Благодаря новому тарифному плану "Трансформер" у наших клиентов появилась уникальная возможность индивидуальной настройки телеэфира в соответствии со своими интересами и предпочтениями. Каждый абонент может собрать свой персональный пакет фильмов и телеканалов и обновлять его ежемесячно. Пользователи этого тарифа не переплачивают за каналы, которые не смотрят. Белгородцы уже оценили преимущества этого предложения. Доля продаж "Трансформера" в апреле составила около 34%, а в мае – уже 45%, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Тарифный план «Трансформер» включает в себя 5 000 популярных фильмов, мультфильмов и сериалов и до 227 телеканалов. Дополнительно зрители могут выбирать еще пять из 12 мини-пакетов телевизионных каналов. При этом в зависимости от пожеланий составляющие подписки можно менять каждый месяц без дополнительной платы.

До конца июня абоненты «Трансформера» получают доступ ко всем 12 мини-пакетам за базовую цену. Пользователи могут за это время изучить весь контент и выбрать наиболее интересные подписки.

Более подробную информацию о «Трансформере» и условиях подключения можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера или на сайте.