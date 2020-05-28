2020-05-28T13:53:20+03:00
Общество

Белгородцы стали чаще подключать видеосервис Wink от «Ростелекома»

С начала года число пользователей цифровой платформы увеличилось в 20 раз
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Отмечен также значительный рост мобильных пользователей, установивших это приложение на свои устройства. Положительной динамике подключений способствовал новый тариф «Трансформер».

- Видеосервис Wink "Ростелекома" запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Благодаря новому тарифному плану "Трансформер" у наших клиентов появилась уникальная возможность индивидуальной настройки телеэфира в соответствии со своими интересами и предпочтениями. Каждый абонент может собрать свой персональный пакет фильмов и телеканалов и обновлять его ежемесячно. Пользователи этого тарифа не переплачивают за каналы, которые не смотрят. Белгородцы уже оценили преимущества этого предложения. Доля продаж "Трансформера" в апреле составила около 34%, а в мае – уже 45%, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Тарифный план «Трансформер» включает в себя 5 000 популярных фильмов, мультфильмов и сериалов и до 227 телеканалов. Дополнительно зрители могут выбирать еще пять из 12 мини-пакетов телевизионных каналов. При этом в зависимости от пожеланий составляющие подписки можно менять каждый месяц без дополнительной платы.

До конца июня абоненты «Трансформера» получают доступ ко всем 12 мини-пакетам за базовую цену. Пользователи могут за это время изучить весь контент и выбрать наиболее интересные подписки.

Более подробную информацию о «Трансформере» и условиях подключения можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера или на сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока
Белгородцы стали чаще подключать видеосервис Wink от «Ростелекома»
На пожаре в Валуйском горокруге Белгородчины погиб мужчина
Проект белгородских студентов получил грант
Белгородские росгвардейцы присоединились к онлайн-акции «Последний звонок»
Праздничный концерт ко Дню пограничника увидеть онлайн смогут все белгородцы
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
В Белгородской области на коронавирусную инфекцию обследовано 50 377 человек
В Белгородской области энергетики завершают первый этап создания активно-адаптивной сети
Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины
О плановом отключении электричества абонентов будет оповещать робот-оператор
Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа
Белгородцев просят поддержать юную землячку на конкурсе «Полицейские Дядя Степа»
Полицейские накрыли наркопритон в одном из общежитий Белгорода
Инженеров, проектировщиков и ученых растят в Губкине Белгородской области
В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер
Белгородские оперативники раскрыли очередную кражу денег из банкомата
Работы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня
В Белгороде представят выставку, посвященную Юбилею Победы
Староосколец подозревается в краже укрытия у пейнтболистов
В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса
31-летний белгородец ответит за смерть приятеля в ходе пьяных разборок
Белгородская организация выплатила 6-кратную сумму долга