2020-05-28T13:17:00+03:00
Происшествия

На пожаре в Валуйском горокруге Белгородчины погиб мужчина

Неосторожность при курении обернулась трагедией
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Ранним утром, 5 часов 35 минут, 28 мая от соседей в Службу спасения – 112 поступило тревожное сообщение: в селе Вериговка Валуйского городского округа по улице Приграничная горит жилой дом. Несмотря на то, что спасатели выехали без промедления, спасти мужчину-инвалида не удалось. Причиной пожара, скорее всего, стала не потушенная сигарета.

По указанному адресу дежурный караул пожарно- спасательной части №28 и добровольная пожарная команда «Новопетровка» выехали без промедления. Первыми к месту происшествия прибыли добровольцы, которые увидели, что внутри дом сильно задымлен и уже начала гореть кровля.

Соседи сообщили пожарным, что в доме проживает мужчина с инвалидностью. Дверь огнеборцам помогла открыть женщина, живующая по соседству, которая присматривала за мужчиной. Она сообщила пожарным, в какой комнате находится мужчина и что он не встает с постели. Оказавшись внутри сильно задымленного едким дымом помещения, в спальне на диване пожарные обнаружили мужчину 1949 года рождения. К сожалению, мужчина был мертв.

Пожар удалось ликвидировать в 6.30. В результате пожара в спальне огонь повредил мебель, вещи, пол, стену и кровлю дома. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Отметим, что в информации указана предполагаемая причина пожара. В соответствии со ст.144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001г. органы дознания вправе продлить рассмотрение причин пожара до 10 суток.

Спасатели предупреждают белгородцев, что согласно пожарной статистике, половина пожаров, где гибнут люди, происходит от не потушенной сигареты. Крайне опасно курить, лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких случаев, увы, немало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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