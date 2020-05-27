2020-05-27T18:10:10+03:00
Общество

Праздничный концерт ко Дню пограничника увидеть онлайн смогут все белгородцы

28 мая российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник
Ирина ТАРАСОВА
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28 мая - День пограничника. Фото пресс-службы Пограничного управления.28 мая - День пограничника. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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28 мая российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Белгородцы смогут увидеть праздничный концерт, посвященный Дню пограничника, онлайн — на сайте «Культурный регион Белгород» и на других социальных площадках ВКoнтакте, Facebook.

Подразделения Управления несут службу на территории 11 приграничных районов Белгородской и Воронежской областей. В зоне ответственности пограничников 19 пунктов пропуска через российско-украинскую границу: 3 авиационных, 6 железнодорожных и 10 автомобильных. Приоритетными, ключевыми задачами Пограничного управления в непростых социально-экономических условиях стали защита экономических интересов государства, участие в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и оружия.

За 2019 год Пограничным управления достигнуты значимые результаты в служебной деятельности. Так, возбуждено более 80 уголовных дел по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»; выявлено свыше 3000 лиц – нарушителей пограничного режима и около 900 лиц за нарушения режима в пунктах пропуска; пресечены попытки незаконного перемещения товаров и грузов на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. Сотрудниками контрольно-пропускных пунктов Пограничного управления пропущено через границу более 9 миллионов лиц и около полутора миллиона транспортных средств.

За этими цифрами и фактами - нелегкий ратный труд сотрудников Пограничного управления, которые в непростых условиях достойно несут свою службу, выполняя профессиональный долг. И даже в этот праздничный день сотрудники Управления будут на посту, защищая и охраняя границы Белгородской и Воронежской областей РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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