В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер
Проект включает создание зон отдыха, пешеходной сети, детских игровых зон
В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:
Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году будет реализован проект благоустройства сквера в селе Графовка Шебекинского городского округа. Благоустройство предусматривает создание различных зон отдыха, пешеходной сети, детских игровых зон, спортивной зоны и площадки для воркаута.
Уникальности территории придаст ландшафтное разнообразие, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского округа. Для озеленения будет выполнена высадка деревьев, а также различных многолетних растений, луговых трав и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU