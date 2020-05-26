В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер

26 Май 2020 2020-05-26T18:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году будет реализован проект благоустройства сквера в селе Графовка Шебекинского городского округа. Благоустройство предусматривает создание различных зон отдыха, пешеходной сети, детских игровых зон, спортивной зоны и площадки для воркаута.

Уникальности территории придаст ландшафтное разнообразие, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского округа. Для озеленения будет выполнена высадка деревьев, а также различных многолетних растений, луговых трав и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU