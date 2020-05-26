Росгвардейцы задержали пьяного белгородца за рулем авто

26 Май 2020 2020-05-26T09:02:28+03:00

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В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали белгородца в состоянии алкогольного опьянения, который в таком состоянии сел за руль автомобиля.

Шумную компанию сотрудники Росгвардии заметили в районе лесополосы, патрулируя улицу Шумилова областного центра. Один из компании, с явными признаками алкогольного опьянения, не заметил неподалеку стоявших правоохранителей и сел за руль автомобиля. Росгвардейцы вызывали на место сотрудников ГИБДД, но пьяного мужчину им удалось задержать самим до приезда полиции.

Было установлено, что 33 летний белгородец ранее привлекался к наказанию за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU