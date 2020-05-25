2020-05-25T15:16:23+03:00
Происшествия

Юной оскольчанке грозит наказание за угон и пьяное ДТП

Девушка воспользовалась тем, что спутник вышел из авто, пересела за руль и нажала на газ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В ночь с 22 на 23 мая в полицию Старого Оскола поступило сообщение о ДТП на улице Ватутина. Автомобиль «Лифан» влетел в уличный столб.

Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что в момент аварии в машине находились две 18-летние девушки. Обе получили травмы. У автомобилистки на лицо было состояние опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования. Результат на алкотекторе удивил даже сотрудников ГИБДД, показав - 1,060 мг/л.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что машина 18-летней автомобилистке не принадлежит, да и водительских прав у нее нет. Владельцем «Лифана» оказался 30-летний житель Губкина. По предварительным данным, мужчина в компании двух юных подруг катался по ночному городу. Когда он ненадолго отлучился из автомобиля, одна из девушек пересела за руль и, воспользовавшись торчавшими в замке зажигания ключами, продолжила поездку. Теперь, помимо административного материала за пьяное вождение без прав, ей грозит и уголовное наказание за угон. Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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