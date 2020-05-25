Белгородский губернатор обратился к выпускникам

25 Май 2020 2020-05-25T13:52:40+03:00

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С видеообращением с белгородским выпускникам обратился со своей страницы ВКонтакте губернатор Евгений Савченко. Он поздравил учащихся с последним звонком и окончанием учебного года Глава региона отметил, что в этом году из-за пандемии пришлось отменить запланированные массовые мероприятия. Но пообещал, что школьников ждет выпускной, который они заслужили. И он состоится как только улучшится эпидемическая ситуация.

Евгений Савченко, обращаясь к педагогам и родителям, поблагодарил их на воспитание и отметил:

- Дорогие выпускники, сейчас перед вами стоит главный вопрос, как из множества дорог выбрать единственно верную. Ответ прост: слушайте свое сердце, смело идите вперед навстречу своей высокой мечте, верьте в себя. И, пожалуйста, помните, вы очень нужны родной Белгородчине.

ИСТОЧНИК KP.RU