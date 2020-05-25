У белгородцев появилась возможность получить надбавку к пенсии на 5 лет раньше

25 Май 2020 2020-05-25T11:28:36+03:00

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У белгородцев, как и у прочих жителей страны, появилась возможность получить надбавку к пенсии на 5 лет раньше. В Госдуму внесен законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на 5 лет раньше. Если такое решение будет принято, Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, что в соответствии с законом «О страховых пенсиях», всем лицам,, достигшим 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 100 процентов, что обусловлено тем, что такие граждане нуждаются в постоянном постороннем уходе. А Всемирная организация здравоохранения относит тех, кто достиг 75 лет, к лицам старческого возраста, опираясь на особенности человеческого организма, его анатомическую и физиологическую специфику.

ИСТОЧНИК KP.RU