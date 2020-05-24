2020-05-24T13:03:08+03:00
Общество

Мокрое воскресенье на Белгородчине и какой будет погода на следующей неделе

Последняя неделя мая окажется дождливой
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мокрое воскресенье на Белгородчине и погода на следующую неделю.Мокрое воскресенье на Белгородчине и погода на следующую неделю.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Синоптики предсказали, что сегодня, 24 мая, на территории Белгородской области возможны дожди, в областном центре температура в течение дня не поднимется вышел 17 градусов. Следующая неделя мая порадует небольшим теплом, но дожди продолжат идти на территории всей области.

По народным приметам, каким будет погода 24 мая, таким будет все лето. Согласно церковному календарю в этот отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. В народе этот день прозвали «мокрым».

Температура днем в течение следующей недели будет в пределах 11-19 градусов. И только к пятнице установится ясная погода, днем температура подымется до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мокрое воскресенье на Белгородчине и какой будет погода на следующей неделе
Белгородец за дачу взятки должностному лицу заплатит значительный штраф
В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19
В Белгородской области возрождают умирающие села
В Белгороде мгновения воплощаются в камне
Кто, как и чем болеет из медиков в Ракитянской ЦРБ Белгородчины, проверит департамент здравоохранения
В Шебекино Белгородчины появится «Парк поколений»
Полицейские задержали белгородца, печатавшего деньги у себя дома
Валуйским медикам, работающим с больными COVID-19, заплатили за апрель из региональной казны
Студенты-добровольцы выполнили 722 заявки белгородцев
Более 25 литров крови сдали для белгородцев сотрудники и военнослужащие Росгвардии
Дети сотрудников Белгородского линейного отдела приняли участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа»
У алиментщика, задолжавшего двум супругам, белгородские приставы арестовали земельный участок
В Белгороде у энергетиков новый номер мессенджера для текстовых сообщений об отключении электроэнергии
В Меняйлово Белгородской области на пожаре погиб молодой мужчина
Белгородские автоинспекторы отправили «Зил» на специализированную стоянку
Под Белгородом сбили дорожного рабочего
На Белгородчине прошла Эстафета Победы
Под Белгородом хулиган повредил комплекс фотофиксации «Крис-П»
Белгородский студент победил в фитнес-чемпионате на удаленке
Белгородские пожарные спасли диких утят
Через белгородскую границу пытались переправить огнестрельное оружие
В Белгородской области нашли потерявшуюся больше недели назад женщину
В Белгородской области прогнозируют заморозки
Обращение медицинских работников Валуйской ЦРБ Белгородчины проверит Следственный комитет
Wink и more.tv представляют эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука