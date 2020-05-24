Мокрое воскресенье на Белгородчине и какой будет погода на следующей неделе

24 Май 2020 2020-05-24T13:03:08+03:00

Мокрое воскресенье на Белгородчине и погода на следующую неделю. Фото: "КП" Архив

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Синоптики предсказали, что сегодня, 24 мая, на территории Белгородской области возможны дожди, в областном центре температура в течение дня не поднимется вышел 17 градусов. Следующая неделя мая порадует небольшим теплом, но дожди продолжат идти на территории всей области.

По народным приметам, каким будет погода 24 мая, таким будет все лето. Согласно церковному календарю в этот отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. В народе этот день прозвали «мокрым».

Температура днем в течение следующей недели будет в пределах 11-19 градусов. И только к пятнице установится ясная погода, днем температура подымется до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU