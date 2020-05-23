2020-05-23T13:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19

Такое решение было принято на региональном уровне
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19.В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала, что по рекомендациям Роспотребнадзора лабораторные исследования имеют несколько категорий по приоритетности. Водители бригад скорой помощи не относятся к той категории, которая постоянно тестируется. Но на региональном уровне было принято решение о контроле этой категории работников.

В депздраве напомнили, что приоритетом первого уровня при лабораторных исследованиях являются прибывшие из-за рубежа граждане с наличием симптомов, лица, контактные с установленным диагнозом COVID-19. Также с этой категории относятся пациенты с внебольничной пневмонией и медицинские работники, которые оказывают непосредственную помощь больным с коронавирусом.

Несмотря на то, что водители бригад скорой помощи не относятся с категории медицинских работников, в области приняли решение о тестировании водителей специализированных бригад. Эти бригады созданы для оказания помощи больным с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Всего в области действует 22 такие бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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