В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19

23 Май 2020 2020-05-23T13:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала, что по рекомендациям Роспотребнадзора лабораторные исследования имеют несколько категорий по приоритетности. Водители бригад скорой помощи не относятся к той категории, которая постоянно тестируется. Но на региональном уровне было принято решение о контроле этой категории работников.

В депздраве напомнили, что приоритетом первого уровня при лабораторных исследованиях являются прибывшие из-за рубежа граждане с наличием симптомов, лица, контактные с установленным диагнозом COVID-19. Также с этой категории относятся пациенты с внебольничной пневмонией и медицинские работники, которые оказывают непосредственную помощь больным с коронавирусом.

Несмотря на то, что водители бригад скорой помощи не относятся с категории медицинских работников, в области приняли решение о тестировании водителей специализированных бригад. Эти бригады созданы для оказания помощи больным с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Всего в области действует 22 такие бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU