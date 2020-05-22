22 Май 2020 2020-05-22T18:20:00+03:00

Кто, как и чем болеет из медиков в Ракитянской ЦРБ Белгородчины, проверит департамент здравоохранения. Фото: "КП" Архив

Проверка организована после опубликования информации о заболевании медиков и не допуске их к тестированию

Изменить размер текста: A A

Как заявила сегодня, 22 мая, во время ежедневного брифинга первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова, по факту распространения информации в социальных сетях о заболевании медицинских работников и не допуске их к тестированию на коронавирус будет проведена проверка.

На сегодняшний момент, департамент здравоохранения может сообщить, что количество заболевших определяет Роспотребнадзор. Это же ведомство отвечает за проведение эпидрасследования. Пока оно не завершено, считать опубликованную информацию достоверной нельзя.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что федеральный регистр больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 заполняется медицинскими организациями, из-за этого данные могут вноситься с незначительными задержками. Медицинские работники — основная группа риска, непосредственно контактирующая с больными, поэтому они болеют чаще. Так происходит во всем мире.

Полученный результат анализа может быть подозрительным и условно положительным, поэтому требует дополнительной проверки. Из-за этого диагноз может быть подтвержден не сразу как у обычных пациентов, так и у медицинских работников. При этом медицинские работники в случае, когда они становятся пациентами, тоже имеют право на врачебную тайну, которая запрещает разглашать их имена и должности.

Людмила Крылова также сообщила, что прямых обращений в департамент здравоохранения с жалобами на руководство Ракитянской ЦРБ не поступало. Но департамент все же проверит эпидемическую ситуацию в больнице и порядок действий главного врача по недопущению распространения очага коронавирусной инфекции внутри медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU